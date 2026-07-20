Килиан Мбапппе установил рекорд футбола всех времён

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — 2026, завершив турнир с 10 голами в восьми матчах и завоевав «Золотую бутсу».

Француз вошёл в историю мирового футбола, став первым игроком, которому удалось дважды выиграть «Золотую бутсу» чемпионата мира, сообщает Opta.

Награда лучшему снайперу чемпионата мира вручается с турнира 1982 года, который проходил в Испании. Кроме того, 27-летний форвард стал самым результативным игроком ЧМ-2026 по системе «гол+пас», набрав 14 очков — 10 забитых мячей и четыре голевые передачи.

Финальный матч турнира состоялся в ночь на 20 июля. Сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте. Всего на счету Мбаппе теперь 22 гола на чемпионатах мира — это лучший показатель в истории турнира.

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