«Принёс себя в жертву». Тренер Испании назвал футболиста, чья игра сильно изменилась на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал выступление вингера Ламина Ямаля на победном для команды ЧМ-2026. 19-летний футболист «Барселоны» забил один гол в восьми матчах турнира.

«Я хочу поблагодарить Ламина. На этом чемпионате он действовал совершенно иначе. Мы признательны ему за то, что он принёс себя в жертву ради интересов команды. По моему мнению, он провёл отличный чемпионат мира», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Напомним, в финале ЧМ-2026 Испания переиграла сборную Аргентины со счётом 1:0. Это вторая победа на мировых первенствах в истории «Фурия Роха». Ямаль к 19 годам уже завоевал Евро и ЧМ.