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«Принёс себя в жертву». Тренер Испании назвал футболиста, чья игра сильно изменилась на ЧМ

«Принёс себя в жертву». Тренер Испании назвал футболиста, чья игра сильно изменилась на ЧМ
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал выступление вингера Ламина Ямаля на победном для команды ЧМ-2026. 19-летний футболист «Барселоны» забил один гол в восьми матчах турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я хочу поблагодарить Ламина. На этом чемпионате он действовал совершенно иначе. Мы признательны ему за то, что он принёс себя в жертву ради интересов команды. По моему мнению, он провёл отличный чемпионат мира», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Напомним, в финале ЧМ-2026 Испания переиграла сборную Аргентины со счётом 1:0. Это вторая победа на мировых первенствах в истории «Фурия Роха». Ямаль к 19 годам уже завоевал Евро и ЧМ.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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