Алексей Батраков оценил финал ЧМ-2026

Полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Алексей Батраков прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

— Насколько финал ЧМ-2026 вообще получился?

— Наверное, для зрителя не самый интересный финал, но это чемпионат мира, цена ошибки слишком высока. Футболисты сборной Испании даже не думают, интересным ли получился этот матч или нет, они сейчас кубок подняли и забыли обо всём. Поэтому поздравляю испанцев с победой, — сказал Батраков в эфире телеканала «Матч ТВ».