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Холанд назвал любимые мемы про себя после ЧМ-2026

Холанд назвал любимые мемы про себя после ЧМ-2026
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился мыслями о любимых мемах, которые появились в интернете по ходу чемпионата мира 2026 года. Форвард отметил, что особо не брал в руки телефон во время турнира, но после турнира увидел множество смешных видео и фото с собой.

«Мемы просто сумасшедшие, их очень много. Есть этот мем, где я сижу ем и пугаюсь самого себя. Он очень смешной. Ещё мемы про меня и Вини. Их так много. Я беру телефон, открываю, и мне постоянно попадаются мемы. Это очень смешно», — сказал Холанд в видео на своём YouTube-канале.

Норвегия добилась исторического результата на ЧМ-2026. Команда добралась до 1/4 финала, где уступила Англии в дополнительное время со счётом 1:2. На счету Холанда на ЧМ семь мячей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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