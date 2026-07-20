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Лионель Скалони сделал заявление о своём будущем в сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

Лионель Скалони сделал заявление о своём будущем в сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после поражения от Испании (0:1 д.в.) в финале чемпионата мира — 2026 ответил на вопрос о будущем у руля команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Я ещё не разговаривал с Лео Месси. Что касается меня, то сначала поговорю с президентом федерации. Я примерно понимаю, чего хочу: выполню контракт, доработав до декабря, а потом, вероятно, остановлюсь. Если честно, мне нужно всё хорошо обдумать. Не знаю, смогу ли сделать что-то столь же великое, как раньше.

Работа в сборной Аргентины — мечта любого тренера. Мы вместе со штабом и футболистами до последнего отдавали все силы. Но сейчас мне необходимо время, чтобы всё переосмыслить. Чтобы продолжать, нужно вновь найти в себе силы, перезагрузиться и создать новую команду. Повторить то, что нам удалось сделать, будет невероятно сложно. Сейчас мне очень тяжело.

До декабря ещё есть время. В последние недели мы были полностью сосредоточены на чемпионате мира и анализе игры футболистов, поэтому вопрос моего будущего пока не является срочным — ни для меня, ни, думаю, для федерации», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Во время общения с журналистами 48-летний специалист не смог сдержать эмоций и расплакался.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки и Финалиссиму. Действующее соглашение тренера рассчитано до декабря 2026 года.

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