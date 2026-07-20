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«Будем любить тебя вечно». В Аргентине обратились к Месси после поражения в финале ЧМ-2026

«Будем любить тебя вечно». В Аргентине обратились к Месси после поражения в финале ЧМ-2026
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Сборная Аргентины разместила в своих социальных сетях публикацию, посвящённую капитану команды Лионелю Месси после поражения от сборной Испании (0:1) в финале чемпионата мира 2026 года. 39-летний футболист не смог сдержать слёз во время церемонии награждения.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Твои слёзы — это наши слёзы, капитан 👑. Ты подарил нам самые яркие моменты жизни. Благодарим за преданность, игру и за то, что боролся до последней секунды 🙌 Будем любить тебя вечно, Лео! 🩵🤍», — говорится в официальном аккаунте сборной Аргентины.

Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями. Испания завоевала второй титул на чемпионате мира в своей истории. Первая победа команды на мировом первенстве состоялась в 2010 году.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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