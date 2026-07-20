«Будем любить тебя вечно». В Аргентине обратились к Месси после поражения в финале ЧМ-2026

Сборная Аргентины разместила в своих социальных сетях публикацию, посвящённую капитану команды Лионелю Месси после поражения от сборной Испании (0:1) в финале чемпионата мира 2026 года. 39-летний футболист не смог сдержать слёз во время церемонии награждения.

«Твои слёзы — это наши слёзы, капитан 👑. Ты подарил нам самые яркие моменты жизни. Благодарим за преданность, игру и за то, что боролся до последней секунды 🙌 Будем любить тебя вечно, Лео! 🩵🤍», — говорится в официальном аккаунте сборной Аргентины.

Сборная Аргентины сложила с себя полномочия чемпиона мира и осталась с серебряными медалями. Испания завоевала второй титул на чемпионате мира в своей истории. Первая победа команды на мировом первенстве состоялась в 2010 году.