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Президент Аргентины объявил о дополнительном выходном в стране после поражения в финале ЧМ

Президент Аргентины объявил о дополнительном выходном в стране после поражения в финале ЧМ
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Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что следующий день после финала чемпионата мира — 2026 станет национальным выходным, если сборная решит провести празднование.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«В связи с неопределённостью относительно празднования достижения сборной Аргентины сообщаю гражданам, что в зависимости от того, какой день для торжеств выберут игроки и тренерский штаб, он будет объявлен национальным выходным», — написал Милей в соцсетях.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

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