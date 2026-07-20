Испанец Фабиан Руис побил необычный рекорд Гарринчи 60-летней давности

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис провёл 50 матчей в составе национальной команды без поражений подряд с начала карьеры. Это стало возможным после победы Испании в финальном матче чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:0 д. вр.), где полузащитник принял участие.

Как сообщает статистический портал Opta, Руис побил достижение легендарного бразильца Гарринчи, проведшего 49 (из 50) игр без поражений в период с 1955 по 1966 год. Абсолютный рекорд по матчам подряд без поражений принадлежит соотечественнику Фабиана — Карлосу Марчене — 57 игр в период с 2003-го по 2010-й.

Отметим, на завершившемся ЧМ-2026 Руис принял участие во всех восьми матчах и забил один мяч.