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Испанец Фабиан Руис побил необычный рекорд Гарринчи 60-летней давности

Испанец Фабиан Руис побил необычный рекорд Гарринчи 60-летней давности
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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис провёл 50 матчей в составе национальной команды без поражений подряд с начала карьеры. Это стало возможным после победы Испании в финальном матче чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:0 д. вр.), где полузащитник принял участие.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Как сообщает статистический портал Opta, Руис побил достижение легендарного бразильца Гарринчи, проведшего 49 (из 50) игр без поражений в период с 1955 по 1966 год. Абсолютный рекорд по матчам подряд без поражений принадлежит соотечественнику Фабиана — Карлосу Марчене — 57 игр в период с 2003-го по 2010-й.

Отметим, на завершившемся ЧМ-2026 Руис принял участие во всех восьми матчах и забил один мяч.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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