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Руис установил национальное достижение. В истории футбола такое удавалось лишь 10 игрокам

Руис установил национальное достижение. В истории футбола такое удавалось лишь 10 игрокам
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Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис вошёл в десятку футболистов, побеждавших в один сезон в финалах чемпионата мира и Лиги чемпионов УЕФА (Кубка европейских чемпионов). Об этом сообщает статистический портал Squawka.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Руис выиграл финал Лиги чемпионов — 2026 в составе французского «ПСЖ» (в финале обыграли «Арсенал») и стал победителем ЧМ-2026 со сборной Испании. Он оказался единственным представителем парижского клуба в заявке национальной команды. В решающем матче турнира испанцы обыграли сборную Аргентину со счётом 1:0. Руис вышел на поле с первых минут и был заменён на 62-й минуте.

Ранее аналогичного результата достигли девять игроков. Среди них шесть немцев — Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Зепп Майер, Ханс-Георг Шварценбек, Пауль Брайтнер и Ули Хёнес, двое французов — Кристиан Карамбё и Рафаэль Варан, а также бразилец Роберто Карлос.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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