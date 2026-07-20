Руис установил национальное достижение. В истории футбола такое удавалось лишь 10 игрокам

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис вошёл в десятку футболистов, побеждавших в один сезон в финалах чемпионата мира и Лиги чемпионов УЕФА (Кубка европейских чемпионов). Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Руис выиграл финал Лиги чемпионов — 2026 в составе французского «ПСЖ» (в финале обыграли «Арсенал») и стал победителем ЧМ-2026 со сборной Испании. Он оказался единственным представителем парижского клуба в заявке национальной команды. В решающем матче турнира испанцы обыграли сборную Аргентину со счётом 1:0. Руис вышел на поле с первых минут и был заменён на 62-й минуте.

Ранее аналогичного результата достигли девять игроков. Среди них шесть немцев — Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Зепп Майер, Ханс-Георг Шварценбек, Пауль Брайтнер и Ули Хёнес, двое французов — Кристиан Карамбё и Рафаэль Варан, а также бразилец Роберто Карлос.