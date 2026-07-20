Polymarket назвала главного претендента на «Золотой мяч». Отрыв от преследователей — 24%

Платформа Polymarket обновила котировки на обладателя «Золотого мяча» после завершения чемпионата мира — 2026.

Главным претендентом на получение престижной награды стал вингер сборной Испании Ламин Ямаль. Вероятность его победы пользователи платформы оценивают в 51%.

Второе место в списке претендентов занимает нападающий сборной Англии Гарри Кейн с вероятностью 27%. Следом расположились капитан сборной Аргентины Лионель Месси (8%) и форвард Франции Килиан Мбаппе (4%).

Сборная Испании накануне стала чемпионом мира, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.

Месси, Джуд, Ямаль и Мбаппе идут за трофеем. ЧемпМира#7