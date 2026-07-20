Черданцев: Месси довёл до финала ЧМ очень среднюю команду

Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

«Думаю, Месси после матча смотрел на стадион чемпионата мира и думал: «Неужели это в последний раз?» Месси провёл великий турнир на ЧМ-2026. Очень среднюю команду довёл до финала. Вокруг Месси в сборной Аргентины очень средние игроки. Будь они сильнее, им было было бы легче, в том числе на предыдущих стадиях чемпионата мира — 2026. И я не понимаю, как в такой команде Лаутаро Мартинес может не выходить на поле в финале чемпионата мира», — сказал Черданцев в эфире телеканала «Матч ТВ».