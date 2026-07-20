«Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по трансферу Данило — источник

«Палмейрас» сделал Данило более выгодное предложение по зарплате, чем «Зенит», сообщает Nosso Palestra.

По данным источника, бразильский клуб предложил полузащитнику контракт на пять лет. С учётом бонусов и подъёмных условия устраивают самого футболиста и его окружение.

Отмечается, что стороны пока не согласовали все финансовые детали, однако до окончательного соглашения осталось внести лишь минимальные корректировки.

Кроме того, «Палмейрас» готовит новое предложение «Ботафого». Оно будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определённых показателей и должно быть направлено до середины недели.

При этом вариант с обменом игроков на данном этапе не рассматривается. В «Ботафого» считают, что футболисты, которых мог бы предложить «Палмейрас», не усилили бы команду в текущий момент.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил за игрока € 40 млн.

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