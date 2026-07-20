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Луис де ла Фуэнте побил возрастное тренерское достижение на ЧМ, установленное дель Боске

Луис де ла Фуэнте побил возрастное тренерское достижение на ЧМ, установленное дель Боске
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Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте стал рекордсменом мировых первенств после того, как сборная Испании взяла верх над Аргентиной в решающем матче ЧМ-2026 со счётом 1:0 по итогам дополнительного времени.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Как сообщает Международная федерация футбола (ФИФА), в возрасте 65 лет и 28 дней наставник испанской команды де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером-победителем чемпионата мира, превзойдя достижение своего соотечественника Висенте дель Боске, которому было 59 лет и 220 дней, когда он выиграл титул с Испанией в 2010 году.

Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с января 2023 года, а его контракт рассчитан до 31 июля 2028 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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