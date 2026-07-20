Луис де ла Фуэнте побил возрастное тренерское достижение на ЧМ, установленное дель Боске

Главный тренер национальной команды Испании Луис де ла Фуэнте стал рекордсменом мировых первенств после того, как сборная Испании взяла верх над Аргентиной в решающем матче ЧМ-2026 со счётом 1:0 по итогам дополнительного времени.

Как сообщает Международная федерация футбола (ФИФА), в возрасте 65 лет и 28 дней наставник испанской команды де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером-победителем чемпионата мира, превзойдя достижение своего соотечественника Висенте дель Боске, которому было 59 лет и 220 дней, когда он выиграл титул с Испанией в 2010 году.

Де ла Фуэнте возглавляет сборную Испании с января 2023 года, а его контракт рассчитан до 31 июля 2028 года.