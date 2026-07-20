Губерниев — об Аргентине: не могут стать чемпионами те, кто ни разу не ударил по воротам

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

«Сегодня футбол победил. По‑другому и быть не могло, наверное. Не может стать чемпионом мира команда, которая ни разу не ударила по воротам. Сборная Испании выиграла правильно, справедливо, божественно», — сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы являлись чемпионами мира 2022 года, однако не смогли защитить титул.