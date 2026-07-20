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Стал известен возможный новый клуб экс-вингера «Зенита» Малкома

Стал известен возможный новый клуб экс-вингера «Зенита» Малкома
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Вингер «Аль-Хиляля» Малком может продолжить карьеру в «Аль-Джазире», сообщает журналист Пабло Оливейра в Х.

По информации источника, клуб из Абу-Даби ведёт переговоры с 28-летним бразильцем, который уже дал согласие на возможный переход.

Отмечается, что «Аль-Джазира» предложила Малкому контракт сроком на один год с возможностью продления ещё на сезон и зарплату в размере € 6,5 млн.

При этом стороны пока не достигли окончательного соглашения, поскольку клуб не готов платить футболисту столь высокую зарплату, какую он получает в «Аль-Хиляле». Переговоры продолжаются.

Ранее сообщалось, что Совет директоров клуба из Саудовской Аравии намерен расторгнуть контракт с 29-летним игроком, так как он не входит в планы руководства.

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