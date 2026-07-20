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Впервые в истории футбола одна страна — действующий обладатель ЧМ и у мужчин, и у женщин

Впервые в истории футбола одна страна — действующий обладатель ЧМ и у мужчин, и у женщин
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Мужская сборная Испании по футболу завоевала титул на чемпионате мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике. В финальной встрече подопечные Луиса де ла Фуэнте переиграли в дополнительное время национальную команду Аргентины со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Таким образом, Испания стала первой в истории футбола страной, которая одновременно владеет титулами чемпионов мира и среди мужчин, и среди женщин. Напомним, женская сборная Испании по футболу также завоевала трофей на последнем мировом первенстве, которое проходило в 2023 году. В финале испанки обыграли сборную Англии (1:0).

Данное достижение будет актуально как минимум до 2027 года, когда пройдёт следующее женское мировое первенство. Хозяйка грядущего турнира — Бразилия.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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