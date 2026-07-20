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«Может, это солнечный удар?» Шалимов — об удалении Фернандеса в финале ЧМ

«Может, это солнечный удар?» Шалимов — об удалении Фернандеса в финале ЧМ
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Не понимаю, что делал Фернандес в эпизоде с удалением. Он подвёл свою команду. Они и так не могли выползти из обороны по ходу этой игры, а тут ещё удаление. Может, у Фернандеса случился солнечный удар? Я не знаю, как ещё это объяснить. Игрок «висит» на жёлтой карточке и как будто не понимает этого», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Аргентинцы стали чемпионами мира в 2022-м, однако не смогли защитить титул.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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