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«Получил по заслугам». Де ла Фуэнте прокомментировал победный гол Феррана в финале ЧМ-2026

«Получил по заслугам». Де ла Фуэнте прокомментировал победный гол Феррана в финале ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал действия нападающего команды Феррана Торреса в финальном матче чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:0 д. вр.). Футболист «Барселоны» появился на поле со скамейки запасных на 62-й минуте и забил единственный мяч на 106-й. Этот гол стал для него первым на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Жизнь справедлива. Она вознаграждает тех, кто падает, но находит силы подняться. Эта страница перевёрнута, однако он написал её сам и получил по заслугам», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Ранее Торрес подвергался критике по ходу мирового первенства за промахи по воротам и попадания в каркасы ворот.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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