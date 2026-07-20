«Получил по заслугам». Де ла Фуэнте прокомментировал победный гол Феррана в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал действия нападающего команды Феррана Торреса в финальном матче чемпионата мира 2026 года с Аргентиной (1:0 д. вр.). Футболист «Барселоны» появился на поле со скамейки запасных на 62-й минуте и забил единственный мяч на 106-й. Этот гол стал для него первым на турнире.

«Жизнь справедлива. Она вознаграждает тех, кто падает, но находит силы подняться. Эта страница перевёрнута, однако он написал её сам и получил по заслугам», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Ранее Торрес подвергался критике по ходу мирового первенства за промахи по воротам и попадания в каркасы ворот.