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Трамп назвал ЧМ-2026 в США величайшим футбольным событием в истории

Трамп назвал ЧМ-2026 в США величайшим футбольным событием в истории
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Президент США Дональд Трамп оценил организацию и проведение чемпионата мира 2026 года по футболу. ЧМ-2026 принимали США, Канада и Мексика. Суммарная посещаемость матчей турнира составила почти 7 млн человек, что стало рекордным показателем в истории соревнований.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Ничего подобного не случалось ранее с любыми мероприятиями, включая футбол или американский футбол, как бы это ни называть. Считаю, что это было невероятно. Это оказалось в четыре раза масштабнее любого события Международной федерации футбола. А фактически, как мне доложили сегодня, — примерно в пять раз. Мы гордимся нашей страной. Гордимся проделанной всеми работой.

Мы поздравляем Джанни Инфантино и его команду с выдающейся работой. Это одно из величайших событий в истории, которые когда-либо проводились. Мы рады, что всё прошло успешно. Люди приехали со всего мира, им понравилась наша страна. Это показало её в новом свете. Это было замечательное мероприятие, рад, что оно вам понравилось», — приводит слова Трампа журналист Ник Сортор в социальной сети X.

Обладателем трофея ЧМ-2026 стала сборная Испании, одержавшая победу над командой Аргентины в финале со счётом 1:0. Третье место заняли англичане.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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