Драка после финала ЧМ, реакция Месси на проигрыш, возможный уход Скалони. Главное к утру

После финального свистка в финале чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина на поле случилась потасовка с участием полузащитника аргентинцев Леандро Паредеса, капитан сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на поражение команды от испанцев в решающей игре мирового первенства, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о будущем во главе команды после финала ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».