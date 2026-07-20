Драка после финала ЧМ, реакция Месси на проигрыш, возможный уход Скалони. Главное к утру
После финального свистка в финале чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина на поле случилась потасовка с участием полузащитника аргентинцев Леандро Паредеса, капитан сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на поражение команды от испанцев в решающей игре мирового первенства, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о будущем во главе команды после финала ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- После финала ЧМ Испания — Аргентина на поле вспыхнула потасовка с участием Паредеса.
- Месси высказался о поражении сборной Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026.
- Лионель Скалони сделал заявление о своём будущем в сборной Аргентины после финала ЧМ-2026.
- Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину.
- Испания возглавила рейтинг ФИФА, Германия выбыла из топ-10. Россия сохранила позицию.
- Мирра Андреева сохранила пятое место рейтинга WTA, Алина Корнеева поднялась на 15 позиций.
- Сборная Испании установила рекорд ЧМ. Такого не было ни разу за 96-летнюю историю турнира.
- «Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в товарищеском матче с двумя удалениями.
- ФИФА назвала лучшего игрока чемпионата мира — 2026. Это не Лионель Месси.
- Барбора Крейчикова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Афинах.
- Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов ЧМ.
- «Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по трансферу Данило — источник.
- Эмилиано Мартинес установил рекорд по числу сейвов в финале чемпионата мира.
- Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу — 2026.
Комментарии