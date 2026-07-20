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20 июля главные новости спорта, финал ЧМ-2026, теннис, трансферы, Месси, драка Паредеса, Скалони, Испания — Аргентина

Драка после финала ЧМ, реакция Месси на проигрыш, возможный уход Скалони. Главное к утру
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После финального свистка в финале чемпионата мира 2026 года Испания — Аргентина на поле случилась потасовка с участием полузащитника аргентинцев Леандро Паредеса, капитан сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на поражение команды от испанцев в решающей игре мирового первенства, главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о будущем во главе команды после финала ЧМ-2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. После финала ЧМ Испания — Аргентина на поле вспыхнула потасовка с участием Паредеса.
  2. Месси высказался о поражении сборной Аргентины от Испании в финале ЧМ-2026.
  3. Лионель Скалони сделал заявление о своём будущем в сборной Аргентины после финала ЧМ-2026.
  4. Сборная Испании стала чемпионом мира — 2026, обыграв Аргентину.
  5. Испания возглавила рейтинг ФИФА, Германия выбыла из топ-10. Россия сохранила позицию.
  6. Мирра Андреева сохранила пятое место рейтинга WTA, Алина Корнеева поднялась на 15 позиций.
  7. Сборная Испании установила рекорд ЧМ. Такого не было ни разу за 96-летнюю историю турнира.
  8. «Краснодар» и «Балтика» сыграли вничью в товарищеском матче с двумя удалениями.
  9. ФИФА назвала лучшего игрока чемпионата мира — 2026. Это не Лионель Месси.
  10. Барбора Крейчикова стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Афинах.
  11. Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов ЧМ.
  12. «Палмейрас» перебил предложение «Зенита» по трансферу Данило — источник.
  13. Эмилиано Мартинес установил рекорд по числу сейвов в финале чемпионата мира.
  14. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу — 2026.
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