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Неймар отреагировал на слёзы и поражение Лионеля Месси в финале ЧМ-2026

Неймар отреагировал на слёзы и поражение Лионеля Месси в финале ЧМ-2026
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Бразильский нападающий Неймар высказался о реакции Лионеля Месси после поражения в финале чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

Журналисты спросили форварда, что он почувствовал, увидев слёзы аргентинца после матча.

«Видеть, как он плачет, и видеть слёзы в его глазах было действительно душераздирающе. Я всегда хотел, чтобы он выиграл этот трофей — чемпионат мира — и завершил карьеру с кубком мира в руках. Мне действительно очень грустно за него», — приводит слова Неймара lndian Sports Network.

Напомним, Неймар и Месси вместе выступали за «Барселону» и «ПСЖ». Месси же выиграл чемпионат мира в составе своей сборной в 2022 году.

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