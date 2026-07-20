«Только благодаря ему». Пуйоль высказался о Месси после поражения в финале ЧМ-2026
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Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о роли Лионеля Месси в успехах национальной команды.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
«Если эта сборная дошла до финала, это произошло благодаря ему. Буду вечно благодарен ему за всё, что он дал нам как партнёр, что он дал футболу», — сказал Пуйоль в эфире DAZN.
В финальном матче ЧМ-2026 единственный гол в ворота Аргентины забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Испания выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Первый трофей сборная завоевала в 2010 году в ЮАР.
Аргентина же лишилась звания действующего чемпиона. Напомним, команда выиграла первенство планеты в Катаре в 2022 году.
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