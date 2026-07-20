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«Тотальное неуважение!» В «Спартаке» раскритиковали отказ от жеребьёвки в Суперкубке

«Тотальное неуважение!» В «Спартаке» раскритиковали отказ от жеребьёвки в Суперкубке
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао раскритиковал решение арбитра по выбору ворот для серии пенальти в матче за Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.). Судья Евгений Буланов выбрал для послематчевой серии ворота, за которыми расположены фанаты «Зенита». Причина такого решения была в том, что болельщики «Спартака» по ходу игры бросали на поле посторонние предметы.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Начну с решения проводить серию у трибуны с зенитовскими болельщиками. С таким я сталкиваюсь первый раз в жизни. И это решение абсолютно противоречит правилам игры. Ведь что случилось? На 93-й минуте, когда «Зенит» получил пенальти, а Соболев забил, он пошёл на сознательную провокацию спартаковской трибуны. Показывал жесты нашим болельщикам, что-то демонстративно кричал в их адрес. И после игры он буквально признал, что совершил такую ошибку. Но парадокс в том, что не он был наказан за ошибку, а мы. На поле полетело несколько пластиковых бутылок, да. Но я хочу напомнить Российскому футбольному союзу, что в кубковой игре с «Зенитом» в Петербурге их болельщики тоже много что кидали в наших игроков. Вот только никаких подобных решений не было принято. И вот судья — это все слышали — в разговоре с нашим капитаном лишает нас шанса честно провести жеребьёвку, на какой половине поля будет проводиться серия пенальти! Решение, в которое трудно поверить, оно от и до несправедливое. Вы видели реакцию капитана и футболистов. Это решение — тотальное неуважение к футбольному клубу «Спартак» Москва. Я уже говорил это ранее и повторю ещё раз. Не надо никаких привилегий. Не нужно ничего особенного. Мы просим уважать футбольный клуб «Спартак», — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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