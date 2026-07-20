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Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 20 июля

Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 20 июля
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Сегодня, 20 июля, состоится заключительный матч 2-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 20 июля (время московское):

19:30. «Ротор» — «СКА-Хабаровск».

По итогам прошлого сезона в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги вышли два клуба, набравших по 68 очков: «Родина» (первое место) и воронежский «Факел» (второе место).

Матчи 3-го тура турнира пройдут с 25 по 27 июля.

По итогам двух туров Первой лиги на вершине таблицы сразу четыре клуба с 6 очками: «Спартак» (Кострома), «Нижний Новгород», «Торпедо» (Москва) и «Велес».

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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