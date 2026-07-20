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Кахигао: «Спартак» переиграл «Зенит» и заслуживал победы в Суперкубке

Кахигао: «Спартак» переиграл «Зенит» и заслуживал победы в Суперкубке
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал исход матча за Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«В первую очередь хотел бы отметить выступление нашей команды. Несмотря на то, что сезон ещё толком не стартовал, а подготовка получилась короче, чем у других клубов, «Спартак» показал очень качественный футбол. Подчеркну — не просто хороший, а очень качественный. Думаю, мы переиграли «Зенит» и были командой, которая заслужила победу. Это самое главное. Они создали нам мало проблем. Мы отлично оборонялись, здорово держали мяч, высоко прессинговали. И создали много проблем для них. Уверен, те, кто смотрел игру, согласятся: «Спартак» заслужил победу. Но, к сожалению, в футболе не всегда всё работает именно так», — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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