Полузащитник сборной Испании Родри, обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2026 как лучший игрок турнира, поделился мыслями о своей награде.

«Они видят историю игрока, который покорил вершины успеха, а затем столкнулся с тяжёлыми испытаниями, но благодаря упорному труду и настойчивости в итоге удалось добиться признания.

Я — пример того, как можно преодолеть трудности. Возможно, многие не знают меня лично, но я искренне чувствовал поддержку и любовь болельщиков в Испании», — приводит слова хавбека Marca.

Выступая за «Манчестер Сити», Родри в прошлом сезоне несколько раз получал травмы.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2026 Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 (0:0, 1:0 д.вр.) и во второй раз в истории стала чемпионом мира. На данном турнире Родри провёл все восемь матчей и не отметился результативными действиями, однако «Ла Фурия Роха» пропустила за весь турнир лишь один мяч.