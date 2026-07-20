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Я — пример преодоления трудностей. Родри — после получения Золотого мяча ЧМ-2026

«Я — пример преодоления трудностей». Родри — после получения «Золотого мяча» ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Испании Родри, обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2026 как лучший игрок турнира, поделился мыслями о своей награде.

«Они видят историю игрока, который покорил вершины успеха, а затем столкнулся с тяжёлыми испытаниями, но благодаря упорному труду и настойчивости в итоге удалось добиться признания.

Я — пример того, как можно преодолеть трудности. Возможно, многие не знают меня лично, но я искренне чувствовал поддержку и любовь болельщиков в Испании», — приводит слова хавбека Marca.

Выступая за «Манчестер Сити», Родри в прошлом сезоне несколько раз получал травмы.

Напомним, в финальном матче ЧМ-2026 Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0 (0:0, 1:0 д.вр.) и во второй раз в истории стала чемпионом мира. На данном турнире Родри провёл все восемь матчей и не отметился результативными действиями, однако «Ла Фурия Роха» пропустила за весь турнир лишь один мяч.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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