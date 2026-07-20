Тренер «Зенита» Оливейра: в Суперкубке со «Спартаком» мы играли в гостях

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился впечатлениями от матча за OLIMPBET Суперкубок с московским «Спартаком». Игра прошла в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и завершилась победой сине-бело-голубых — 1:1 (4:2 пен.).

«Да, действительно было много болельщиков «Спартака» на матче за Суперкубок. Но когда выигрываешь, это даёт больше эмоций, потому что мы практически играли в гостях. Но и наших болельщиков было много. Благодарны им за это. Они важны для нас. Мы всё сделаем для них», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.