Тренер «Зенита» Оливейра: в Суперкубке со «Спартаком» мы играли в гостях
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился впечатлениями от матча за OLIMPBET Суперкубок с московским «Спартаком». Игра прошла в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и завершилась победой сине-бело-голубых — 1:1 (4:2 пен.).
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
«Да, действительно было много болельщиков «Спартака» на матче за Суперкубок. Но когда выигрываешь, это даёт больше эмоций, потому что мы практически играли в гостях. Но и наших болельщиков было много. Благодарны им за это. Они важны для нас. Мы всё сделаем для них», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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