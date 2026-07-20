Сборная Нидерландов получила награду за честную игру на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов удостоилась награды за честную игру — FIFA Fair Play Award — на чемпионате мира 2026 года, сообщила пресс-служба ФИФА.

Нидерландцы добрались до 1/16 финала турнира, но в упорной борьбе проиграли команде Марокко. Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:2. При этом футболисты Нидерландов показали дисциплинированную игру: за четыре матча они получили всего три жёлтые карточки и ни разу не были удалены с поля.

Чемпионом мира стала сборная Испании — в финале она обыграла Аргентину с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0 д. вр.). Бронзу завоевала сборная Англии, в матче за третье место она одолела Францию со счётом 6:4.