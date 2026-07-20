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«Избавьте от этого джентльмена». Кахигао призвал РФС не назначать Карасёва на «Спартак»

«Избавьте от этого джентльмена». Кахигао призвал РФС не назначать Карасёва на «Спартак»
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об арбитре Сергее Карасёве, который накануне отвечал за VAR в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Красно-белые уступили петербуржцам — 1:1 (2:4 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«В прошлом сезоне я обратил внимание на этот момент — что у нас и раньше были сложности с джентльменом, который в субботу сидел на VAR. Что с его стороны нет уважения к нам. И дело не в том, побеждаем мы или проигрываем. Эти слова я сказал не для того чтобы оправдаться за какое-то поражение. Нужно всегда быть объективным. Но есть конкретные примеры, которых очень много. В одном из матчей не удалили Соболева за удар локтем. Сейчас не удалили Соболева за ужасный подкат, который мог поставить под угрозу карьеру нашего игрока. Всё, чего я прошу: уважайте нас. В современном футболе быть судьёй VAR это значит самостоятельно контролировать игру! Такой властью уже не обладает обычный рефери. Это очень тревожная тенденция. Я прошу избавить нас от этого джентльмена, который систематически допускает ошибки в матчах со «Спартаком». Но если это продолжится, ситуация, получается, выше моих сил или сил нашего тренерского штаба. Знаю, что весь клуб работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Что ж, возможно, вопрос должен рассматриваться на ещё более высоком уровне. Так же, как и то, что произошло в самой концовке матча за Суперкубок. Пора разобраться, должен ли «Спартак» быть уважаем», — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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