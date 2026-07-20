Главное с ЧМ-2026 на 20 июля: слёзы Месси, драка в финале, уход тренера Аргентины

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях последнего игрового дня чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определился новый чемпион мира, после финала ЧМ вспыхнула драка, Лионель Месси заплакал из-за поражения, а тренер сборной Аргентины заявил о возможном уходе из команды.

Главное с ЧМ-2026 на 20 июля:

С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь.