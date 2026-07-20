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Главное с ЧМ-2026 на 20 июля: слёзы Месси, драка в финале, уход тренера Аргентины

Главное с ЧМ-2026 на 20 июля: слёзы Месси, драка в финале, уход тренера Аргентины
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях последнего игрового дня чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: определился новый чемпион мира, после финала ЧМ вспыхнула драка, Лионель Месси заплакал из-за поражения, а тренер сборной Аргентины заявил о возможном уходе из команды.

Главное с ЧМ-2026 на 20 июля:

  1. Сборная Испании стала победителем ЧМ-2026.
  2. После финального матча ЧМ-2026 между футболистами вспыхнула потасовка, Паредес начал драку.
  3. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ по футболу — 2026
  4. Тренер сборной Аргентины намекнул на свою отставку в декабре 2026 года.
  5. Сборная Испании установила рекорд ЧМ. Такого не было ни разу за 96-летнюю историю турнира.
  6. Трампа и Инфантино освистали после финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
  7. Лионель Месси заплакал после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2026.
  8. ФИФА назвала лучшего игрока чемпионата мира — 2026. Это не Лионель Месси.
  9. Бубнов раскритиковал Месси за поступок в финале ЧМ-2026 с Испанией: «Как человека его уважать не буду».
  10. Аргентина стала первой командой, не пробившей по воротам за 90 минут в финале ЧМ

С результатами последнего игрового дня можно ознакомиться здесь.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
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