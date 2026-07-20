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Новичок Краснодара Кристиан: надеюсь принести Галицкому счастье и завоевать титул

Новичок «Краснодара» Кристиан: надеюсь принести Галицкому счастье и выиграть титул
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Полузащитник «Краснодара» Кристиан, недавно пополнивший состав команды, рассказал о своих ожиданиях от выступлений за клуб и о первых впечатлениях от знакомства с проектом Сергея Галицкого. 10 июля краснодарская команда объявила о переходе игрока из «Крузейро». Контракт с 25‑летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.

— Что сейчас уже успел узнать о «Краснодаре»?
— Это очень большой клуб, некоторые игроки, которые уже были здесь, рассказали мне о клубе в целом. Конечно, в последние годы «Краснодар» борется за титулы, это одна из тех вещей, которая убедила меня перейти. Мне нравится бороться, постоянно искать достижения и титулы, поэтому я сейчас здесь счастлив и надеюсь помочь клубу в его достижениях.

— Ты уже общался с Сергеем Галицким? Может быть, успели что-то обсудить.
— Да, по приезде у меня был с ним короткий разговор. Он рассказал о клубе, о проекте, который здесь развивается. Мне кажется, у него, конечно, большие мечты. Надеюсь принести Галицкому счастье и выиграть титул с «Краснодаром».

— «Краснодар» уже был чемпионом год назад. Хочется ли тебе вернуть команде трофей?
— Да, конечно, это желание не только моё, но и всех игроков, тренера и президента. Мы большая команда, думаю, что у нас будет получаться бороться за первые строчки в турнирной таблице, а по окончании уже, если того захочет бог, выиграем титул, — сказал Кристиан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

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