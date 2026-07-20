«Хорошо, что есть VAR». Тренер «Зенита» Оливейра — о пенальти в ворота «Спартака»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился впечатлениями от судейства в матче за OLIMPBET Суперкубок с московским «Спартаком». Игра прошла в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и завершилась победой сине-бело-голубых — 1:1 (4:2 пен.).

— Был момент, когда долго смотрели контакт Мантуана и Маркиньоса в штрафной «Спартака». Что вы видели там?

— Там был контакт. Не знаю, добрался ли до мяча Мантуан, но Маркиньос уже не смотрел на мяч и старался блокировать Мантуана. Там не поставили пенальти, но во втором случае с Соболевым и Джику пенальти был очень очевидным. Хорошо, что в такие моменты есть VAR, который может исправить ошибки судей (улыбается), — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.