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«Хорошо, что есть VAR». Тренер «Зенита» Оливейра — о пенальти в ворота «Спартака»

«Хорошо, что есть VAR». Тренер «Зенита» Оливейра — о пенальти в ворота «Спартака»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился впечатлениями от судейства в матче за OLIMPBET Суперкубок с московским «Спартаком». Игра прошла в субботу, 18 июля, на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде и завершилась победой сине-бело-голубых — 1:1 (4:2 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

— Был момент, когда долго смотрели контакт Мантуана и Маркиньоса в штрафной «Спартака». Что вы видели там?
— Там был контакт. Не знаю, добрался ли до мяча Мантуан, но Маркиньос уже не смотрел на мяч и старался блокировать Мантуана. Там не поставили пенальти, но во втором случае с Соболевым и Джику пенальти был очень очевидным. Хорошо, что в такие моменты есть VAR, который может исправить ошибки судей (улыбается), — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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