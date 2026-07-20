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Юрий Семин назвал главный фактор успеха сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Юрий Сёмин назвал главный фактор успеха сборной Испании на чемпионате мира — 2026
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Российский специалист Юрий Сёмин поделился своим мнением о победе сборной Испании на чемпионате мира 2026 года и выделил ключевые причины успеха испанцев. Национальная команда Испании одержала победу над сборной Аргентины в финале турнира со счётом 1:0 (0:0, 1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Закономерный результат, потому что Испания была сильнее Аргентины. Испанцы шли по восходящей. Что касается Аргентины, к ним не может никаких претензий у болельщиков. Это команда, которая уже прошла свой пик. На следующих турнирах поколение должно быть другое. В финале аргентинцам не удалось сыграть на Месси, а это главная фигура и надежда. Конечно, сыграло роль нелепое удаление, ни к чему не обязывающее, хоть и сомнительное.

Один из главных факторов успеха Испании — детско-юношеский футбол, откуда игроки приходят в национальную команду. Победа на чемпионате мира просто закономерна. Есть откуда брать футболистов — это самый главный вывод», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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