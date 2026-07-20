Юрий Сёмин назвал главный фактор успеха сборной Испании на чемпионате мира — 2026

Российский специалист Юрий Сёмин поделился своим мнением о победе сборной Испании на чемпионате мира 2026 года и выделил ключевые причины успеха испанцев. Национальная команда Испании одержала победу над сборной Аргентины в финале турнира со счётом 1:0 (0:0, 1:0 д. вр.).

«Закономерный результат, потому что Испания была сильнее Аргентины. Испанцы шли по восходящей. Что касается Аргентины, к ним не может никаких претензий у болельщиков. Это команда, которая уже прошла свой пик. На следующих турнирах поколение должно быть другое. В финале аргентинцам не удалось сыграть на Месси, а это главная фигура и надежда. Конечно, сыграло роль нелепое удаление, ни к чему не обязывающее, хоть и сомнительное.

Один из главных факторов успеха Испании — детско-юношеский футбол, откуда игроки приходят в национальную команду. Победа на чемпионате мира просто закономерна. Есть откуда брать футболистов — это самый главный вывод», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.