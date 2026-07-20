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10‑летняя россиянка выступила с Шакирой в перерыве финала ЧМ‑2026

10-летняя россиянка выступила с Шакирой в перерыве финала ЧМ-2026
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10-летняя Есения Михеева из России приняла участие в шоу-программе финала чемпионата мира по футболу — 2026. Юная танцовщица выступила вместе с певицей Шакирой на стадионе «Метлайф» под официальный гимн турнира Dai Dai. В завершение номера Шакира обняла Есению.

Есения профессионально занимается танцами, её аудитория в соцсетях — 1,7 млн подписчиков. Девочка родилась в Москве в семье хореографов, позднее семья переехала в США.

В возрасте семи лет Михеева стала самой юной полуфиналисткой американского шоу талантов, а позже вошла в состав танцевальной команды клуба НБА «Атланта».

Сотрудничество с Шакирой началось после того, как Есения опубликовала в соцсетях танец под гимн ЧМ. Певица заметила ролик, репостнула его, связалась с девочкой и предложила сначала снять совместный видеоконтент, а затем — выступить на финале турнира.

В заключительном матче ЧМ-2026 сборная Испании победила Аргентину (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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