Спортивный директор «Спартака» убеждён, что судья должен был удалить Соболева в Суперкубке

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал судейство в матче за Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.).

«Скажу о нескольких моментах. VAR вмешался в конце матча, когда в наши ворота назначили пенальти. Не судья назначил 11-метровый, а VAR его подозвал к монитору. Господин Карасёв решил вмешаться. Вместе с тем в первом тайме, когда, с нашей точки зрения, была 100-процентная красная карточка за безумный и агрессивный подкат Соболева под Жедсона [Фернандеша], VAR не вмешался. Почему VAR не вмешался? Это чудовищный фол, который мог стоить очень серьёзной травмы нашему футболисту. Вот другой важный вопрос, который я хотел бы задать. Почему не кидали монетку? И почему VAR не вмешался после подката под Жедсона?» — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.