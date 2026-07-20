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Спортивный директор «Спартака» убеждён, что судья должен был удалить Соболева в Суперкубке

Спортивный директор «Спартака» убеждён, что судья должен был удалить Соболева в Суперкубке
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Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал судейство в матче за Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.).

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Скажу о нескольких моментах. VAR вмешался в конце матча, когда в наши ворота назначили пенальти. Не судья назначил 11-метровый, а VAR его подозвал к монитору. Господин Карасёв решил вмешаться. Вместе с тем в первом тайме, когда, с нашей точки зрения, была 100-процентная красная карточка за безумный и агрессивный подкат Соболева под Жедсона [Фернандеша], VAR не вмешался. Почему VAR не вмешался? Это чудовищный фол, который мог стоить очень серьёзной травмы нашему футболисту. Вот другой важный вопрос, который я хотел бы задать. Почему не кидали монетку? И почему VAR не вмешался после подката под Жедсона?» — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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