«Доминация». Александр Самедов оценил победу сборной Испании в финале ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов дал оценку финальному матчу ЧМ-2026 и выделил ключевые факторы успеха испанской команды. Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале турнира со счётом 1:0 (1:0 д. вр.).

«Победа сборной Испании на чемпионате мира закономерна. Команда прибавляла по ходу турнира, была лучшей уже в плей-офф, где прошлась катком по соперникам. Хотя первая игра с Кабо-Верде, конечно, насторожила.

Мы все ждали от финала чего-то похожего на матч Англия — Аргентина, но была доминация испанцев. Стоит отметить пятиминутку Аргентины в дополнительное время, когда они даже вдесятером создали два опаснейших момента. Но ждали от Аргентины более уверенной игры в атаке, а Испания доминировала довольно сильно. Может, у Аргентины был такой план. Кто знает, что было бы в серии пенальти», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.