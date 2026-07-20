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Доминация. Александр Самедов оценил победу сборной Испании в финале ЧМ-2026

«Доминация». Александр Самедов оценил победу сборной Испании в финале ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов дал оценку финальному матчу ЧМ-2026 и выделил ключевые факторы успеха испанской команды. Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале турнира со счётом 1:0 (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Победа сборной Испании на чемпионате мира закономерна. Команда прибавляла по ходу турнира, была лучшей уже в плей-офф, где прошлась катком по соперникам. Хотя первая игра с Кабо-Верде, конечно, насторожила.

Мы все ждали от финала чего-то похожего на матч Англия — Аргентина, но была доминация испанцев. Стоит отметить пятиминутку Аргентины в дополнительное время, когда они даже вдесятером создали два опаснейших момента. Но ждали от Аргентины более уверенной игры в атаке, а Испания доминировала довольно сильно. Может, у Аргентины был такой план. Кто знает, что было бы в серии пенальти», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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