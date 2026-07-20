Черышев: Испания достойна трофея чемпионата мира, они закрыли выдающегося игрока Аргентины

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

«Всё закономерно. Победила «Ла Фурия Роха»! Испанцы достойны этого трофея. Они прошли непростой путь. Когда вышли из группы, много чего говорили про их состояние. Даже назначали уже новых чемпионов: Португалию, Францию, Аргентину. В итоге Испания прошла Португалию с Францией, а в финале достойно выступила со сборной Аргентины, не дав им практически ничего. Мне понравилось, что команда хорошо действует с мячом, как при потере мяча вступают в прессинг, как закрыли выдающегося футболиста из сборной Аргентины», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.