15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черышев: Испания достойна трофея чемпионата мира, они закрыли выдающегося игрока Аргентины

Черышев: Испания достойна трофея чемпионата мира, они закрыли выдающегося игрока Аргентины
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал исход финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время испанцы вырвали победу — 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Всё закономерно. Победила «Ла Фурия Роха»! Испанцы достойны этого трофея. Они прошли непростой путь. Когда вышли из группы, много чего говорили про их состояние. Даже назначали уже новых чемпионов: Португалию, Францию, Аргентину. В итоге Испания прошла Португалию с Францией, а в финале достойно выступила со сборной Аргентины, не дав им практически ничего. Мне понравилось, что команда хорошо действует с мячом, как при потере мяча вступают в прессинг, как закрыли выдающегося футболиста из сборной Аргентины», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная сетка ЧМ-2026
Материалы по теме
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android