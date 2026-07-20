«Испания забрала своё». Денис Казанский — о финале ЧМ-2026

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился эмоциями после финала ЧМ‑2026, в котором сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.).

«Нельзя выиграть чемпионат мира, если не бьёшь по воротам! Испания забрала своё. Ура футболу!» — написал Казанский в телеграм-канале.

Сборная Испании 12 раз пробила в створ ворот национальной команды Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года. Аргентинцы не смогли попасть в створ ворот соперника ни разу при двух ударах в целом.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины.