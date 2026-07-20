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Испания забрала своё. Денис Казанский — о финале ЧМ-2026

«Испания забрала своё». Денис Казанский — о финале ЧМ-2026
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Спортивный комментатор Денис Казанский поделился эмоциями после финала ЧМ‑2026, в котором сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Нельзя выиграть чемпионат мира, если не бьёшь по воротам! Испания забрала своё. Ура футболу!» — написал Казанский в телеграм-канале.

Сборная Испании 12 раз пробила в створ ворот национальной команды Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года. Аргентинцы не смогли попасть в створ ворот соперника ни разу при двух ударах в целом.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Победителем прошлого мирового первенства стала сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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