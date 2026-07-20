«Странное послевкусие». Елагин поделился впечатлениями от ЧМ-2026

Комментатор Александр Елагин поделился мнением о чемпионате мира по футболу 2026 года. Накануне турнир завершился, чемпионом стала сборная Испании.

«Странное послевкусие оставил ЧМ-2026: с одной стороны, много интересных матчей с интригой, в которых участвовали так называемые «карлики» мирового футбола, с другой — раздутость турнира с 48 командами, в результате которой устали все — и участники, и зрители. Плюс излишняя коммерциализация с трёхминутными паузами, разрушающими игру. Плюс огромные расстояния, жуткая погода и постоянные политические «вставки», апофеозом которых стал допуск дисквалифицированного Балогуна к матчу с Бельгией. Итог справедлив. Победила лучшая команда — Испания! Но этот организационный бардак надо прекращать! Как бы не подавиться деньгами «отцам» футбола!

Как показал опыт Катара-2022, ЧМ нужно проводить именно в середине футбольного сезона, в котором делается пауза. Все игроки в форме, ещё полны сил. Но проводить турнир после изматывающих национальных сезонов, когда футболисты действуют на «ободах» — безумие. Травмы, усталость, психологические срывы — всё это результат непродуманной организации и гигантомании.

На ЧМ должны играть «сливки» мирового футбола! 32 участника — это предельное, оптимальное число участников финала. А вот продумать как следует организацию отбора — это необходимость! Ну, ведь бред, когда шведы, провалив квалификацию, получают шанс через матчи на вылет пробиться на ЧМ. Где тут справедливость? Одни играют по 8-10 игр, другие — две. Бред!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.