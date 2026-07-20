15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нико Уильямс посвятил победу на ЧМ семье: футболист отдал золотую медаль маме

Нико Уильямс посвятил победу в финале ЧМ семье: футболист отдал золотую медаль маме
Комментарии

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс после награждения на чемпионате мира вручил свою золотую медаль матери в знак благодарности за непростой путь семьи к новой жизни. В финале ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.).

Родители футболиста в начале 1990‑х бежали из Ганы в Испанию, преодолев тяжёлый маршрут: часть пути — в кузове грузовика, затем — пешком по пустыне Сахара. В итоге семья получила убежище, а упорный труд родителей и футбольный талант сыновей помогли им выбраться из бедности. Старший брат Нико, Иньяки Уильямс, стал легендой «Атлетика» из Бильбао, а Нико — чемпионом Европы и мира. Свой триумф футболист символически разделил с мамой.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Важнейший элемент победы Испании на ЧМ. Благодаря ему дожали Аргентину в финале
Важнейший элемент победы Испании на ЧМ. Благодаря ему дожали Аргентину в финале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android