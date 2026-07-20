Нико Уильямс посвятил победу в финале ЧМ семье: футболист отдал золотую медаль маме

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс после награждения на чемпионате мира вручил свою золотую медаль матери в знак благодарности за непростой путь семьи к новой жизни. В финале ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.).

Родители футболиста в начале 1990‑х бежали из Ганы в Испанию, преодолев тяжёлый маршрут: часть пути — в кузове грузовика, затем — пешком по пустыне Сахара. В итоге семья получила убежище, а упорный труд родителей и футбольный талант сыновей помогли им выбраться из бедности. Старший брат Нико, Иньяки Уильямс, стал легендой «Атлетика» из Бильбао, а Нико — чемпионом Европы и мира. Свой триумф футболист символически разделил с мамой.

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.