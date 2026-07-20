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Стрим «Чемпионата». Испания — чемпион мира! Месси всё. Ферран — герой дня | ЧемпМира#9

Стрим «Чемпионата». Испания — чемпион мира! Месси всё. Ферран — герой дня | ЧемпМира#9
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Состоялся финал чемпионата мира 2026 года. В матче за трофей сыграли национальные команды Испании и Аргентины. В тяжелейшем матче победу одержали испанцы. Сегодня обсуждаем финал и актуальные новости с ЧМ-2026.

В студии журналист «Чемпионата» Валентина Сивкович и Михаил Рождественский, а также известный комментатор Михаил Моссаковский.

Трансляция доступна на YouTube по ссылке

Напомним, чемпионат мира по футболу 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Прошлый чемпион мира — сборная Аргентины. В финале предыдущего розыгрыша турнира аргентинцы обыграли Францию. Однако защитить титул Аргентина не сумела.

Календарь ЧМ-2026
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