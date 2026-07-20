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Экс-игрок сборной России Самедов сравнил Испанию-2026 с командой на ЧМ-2018

Экс-игрок сборной России Самедов сравнил Испанию образца 2026-го с командой на ЧМ-2018
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов провёл параллели между сборной Испании на чемпионате мира 2026 года и командой, с которой россияне встречались на чемпионате мира в 2018 году. В финале ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Сложно сказать, сильнее ли чемпионская сборная Испании той, с которой мы играли в 2018-м. Эта Испания по звёздности, наверное, уступает той, но это тренерская команда. В середине — лучший полузащитник Родри, правый защитник Порро, который мог вылететь с «Тоттенхэмом», тоже очень понравился. Ольмо показал хороший чемпионат мира. Но эта сборная Испании выступила так хорошо всё-таки скорее за счёт тренера. А на ЧМ-2018 решало индивидуальное мастерство», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

1 июля 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве прошёл матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Основное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сборная России одержала победу — 4:3.

ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12'     1:1 Дзюба – 41'    
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