Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов провёл параллели между сборной Испании на чемпионате мира 2026 года и командой, с которой россияне встречались на чемпионате мира в 2018 году. В финале ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.).

«Сложно сказать, сильнее ли чемпионская сборная Испании той, с которой мы играли в 2018-м. Эта Испания по звёздности, наверное, уступает той, но это тренерская команда. В середине — лучший полузащитник Родри, правый защитник Порро, который мог вылететь с «Тоттенхэмом», тоже очень понравился. Ольмо показал хороший чемпионат мира. Но эта сборная Испании выступила так хорошо всё-таки скорее за счёт тренера. А на ЧМ-2018 решало индивидуальное мастерство», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

1 июля 2018 года на стадионе «Лужники» в Москве прошёл матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России. Основное время завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сборная России одержала победу — 4:3.