Кахигао: Соболев спровоцировал и признал это, а пострадал «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао раскритиковал решение арбитра по выбору ворот для серии пенальти в матче за Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.). Судья Евгений Буланов выбрал для послематчевой серии ворота, за которыми располагались фанаты «Зенита». Причина такого решения была в том, что болельщики «Спартака» по ходу игры бросали на поле посторонние предметы.

«У решения, принятого в Нижнем Новгороде, нет никакого смысла. Повторю: это глупое и вредное решение. Если ты видишь, что есть реальная угроза безопасности, здоровью и жизни болельщиков, общественному порядку, да, это можно понять. Но нужны веские основания, а не несколько пластиковых бутылок. Я видел тысячи футбольных матчей. И знаете, что происходит обычно в таких случаях, если вдруг возникает нечто подобное? Следует обращение к болельщикам от диктора с просьбой соблюдать порядок. В крайнем случае рефери может увести команды в подтрибунное помещение. Затем диктор предупредит стадион ещё раз. В нашем же случае несколько бутылок, которые никто толком не заметил, стали поводом для спонтанного и сиюминутного несправедливого решения. Кто-то ссылается на международный опыт. Но вы знаете, что бывало в Турции, в Греции? На поле летели камни, пиротехника, ещё черт знает что. Даже свиные головы! Было ли что-то подобное в Нижнем Новгороде? И главное — кто спровоцировал эту ситуацию? Игрок «Спартака» или игрок «Зенита»? По-моему, всё очевидно. Соболев спровоцировал и признал это. А пострадал «Спартак». И был лишён возможности бросить монетку и выбрать сторону», — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.