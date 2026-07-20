В Испании во время празднования победы сборной в финале ЧМ-2026 погиб подросток

В городе Сьюдад-Родриго, Испания, произошёл трагический инцидент во время народных гуляний, приуроченных к победе национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года. По информации агентства Europa Press, 13-летний подросток погиб в результате обрушения фонтана, на котором в момент ЧП находились несколько молодых людей.

Власти города выразили соболезнования семье и близким погибшего. В официальном заявлении мэрии отмечается, что «радость от триумфа национальной команды сменилась всеобщей скорбью». В знак траура флаги на здании администрации будут приспущены до 22 июля включительно.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.). Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.