В «Спартаке» настаивают на наказании капитана «Зенита» по итогам матча за Суперкубок

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао раскритиковал поведение хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса в матче за Суперкубок России — 1:1 (2:4 пен.). Во время потасовки, которая возникла после встречи, Барриос схватил за шею игрока «Спартака».

«Барриос — хороший футболист. Но нет никакой необходимости вести себя подобным образом. У РФС есть видео и фото того, как Барриос хватает нашего игрока за шею. Есть изображения увечий, которые были нанесены. Пусть вынесут справедливое решение. В конце концов, это капитан их команды, который зачем-то бежит к нашей скамейке после серии пенальти и провоцирует всю команду. Посмотрим, какое решение будет принято. Все данные есть», — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.