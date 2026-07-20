«Расстались с «Локомотивом» хорошо, нет никаких обид». Воробьёв — о переходе в «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв высказался о возвращении в родной клуб и отметил, что расставание с «Локомотивом» прошло без взаимных обид.

«Расстались с «Локомотивом» хорошо, пожелали друг другу удачи, нет никаких обид. Всегда приятно вернуться домой», — приводит слова Воробьёва Metaratings.

18 июля форвард официально подписал контракт с «Краснодаром», который будет действовать до лета 2030 года. Воробьёв является воспитанником академии клуба, однако за основную команду провёл лишь один матч. С 2024-го он выступал за «Локомотив», забил 25 голов и отдал 11 результативных передач в 73 матчах.