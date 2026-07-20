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Александр Самедов: после прошлого ЧМ все говорили: Месси — все. А он играет

Александр Самедов: после прошлого ЧМ все говорили: «Месси — всё». А он играет
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился размышлениями о перспективах форварда сборной Аргентины Лионеля Месси и оценил выступление национальной команды на чемпионате мира 2026 года.

«Если Месси вдруг сыграет на следующем чемпионате мира, это уже за гранью. Ему будет 43 года… Но после предыдущего чемпионата мира тоже говорили: «Месси — всё». А он играет. Месси провёл феноменальный турнир, как и вся Аргентина. Выдающийся турнир, полуфинал с Англией вообще остался в памяти», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании одержала победу над Аргентиной (1:0 д. вр.). Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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