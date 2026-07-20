Инфантино вручил игрокам сборной Испании драгоценные перстни за победу в финале ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил футболистам сборной Испании памятные перстни за победу в финале чемпионата мира — 2026. Чемпионские перстни выполнены в традициях американского Супербоула.

Президент ФИФА Инфантино вручил игрокам сборной Испании драгоценные перстни. Видео:

Всего изготовлено 2026 колец, из которых 30 предназначены для игроков и тренерского штаба, а остальные 1996 поступят в свободную продажу как официальный лицензионный продукт. Кольца выполнены из золота с инкрустацией бриллиантами и сапфирами, на каждом выгравирован кубок турнира. Дизайн будет дополнительно адаптирован под страну-победителя.