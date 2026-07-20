15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино вручил игрокам сборной Испании драгоценные перстни за победу в финале ЧМ-2026

Инфантино вручил игрокам сборной Испании драгоценные перстни за победу в финале ЧМ-2026
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино вручил футболистам сборной Испании памятные перстни за победу в финале чемпионата мира — 2026. Чемпионские перстни выполнены в традициях американского Супербоула.

Президент ФИФА Инфантино вручил игрокам сборной Испании драгоценные перстни. Видео:

Всего изготовлено 2026 колец, из которых 30 предназначены для игроков и тренерского штаба, а остальные 1996 поступят в свободную продажу как официальный лицензионный продукт. Кольца выполнены из золота с инкрустацией бриллиантами и сапфирами, на каждом выгравирован кубок турнира. Дизайн будет дополнительно адаптирован под страну-победителя.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android