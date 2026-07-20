Фелипе Аугусто объяснил, почему выбрал «Зенит», несмотря на отсутствие еврокубков

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто рассказал о мотивах своего перехода в российский клуб, планах на карьеру и перспективах вызова в сборную Бразилии. 29 июня «Зенит» официально объявил о трансфере форварда из «Трабзонспора». Стороны подписали контракт на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

— Ты молодой талантливый бразилец. Почему решил продолжить карьеру в России, где нет еврокубков?

— Поговорив с клубом, понял, что предложенный ими проект для моей карьеры очень хорош. Именно это привело меня сюда. Знаю, что сейчас нет европейских соревнований, но понимаю, что, выкладываясь на полную здесь, у меня есть всё, чтобы развить свою карьеру.

— Как оцениваешь свои шансы на вызов в сборную Бразилии, выступая за «Зенит»?

— Сначала хочу начать хорошо выполнять свою работу здесь. Забивать голы, показывать хорошие результаты, а потом уже думать о национальной команде. Думаю, чтобы выкладываться на полную в «Зените», если бог даст, в какой-то момент могу попасть в сборную.

— Что ты знал о «Зените» до своего трансфера?

— Здесь много бразильцев, с которыми я играл. Поэтому следил за ними и за клубом и уже многое знал. Надеюсь, в процессе игр смогу лучше узнать футболистов, с которыми играю, — приводит слова Аугусто Sport24.