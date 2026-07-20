Кахигао ответил, почему «Спартак» не покинул поле в знак протеста в матче за Суперкубок

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао прокомментировал исход матча за Суперкубок России с «Зенитом» — 1:1 (2:4 пен.). Он ответил на вопрос, почему красно-белые не покинули поле после спорного решения судья Евгения Буланова.
«Никогда не поддержу команду, которая уходит с поля в знак протеста. Это не по-футбольному. Неважно, что происходит. Мы — «Спартак» и мы должны биться до конца при любых обстоятельствах. Если кто-то думает иначе, что ж… Если РФС, судьи и ребята на VAR не хотят нас уважать, это тоже их выбор. Но мы должны своим примером показывать, что уважаем игру и болельщиков. Мы должны показывать свой класс. Таково моё мнение. При этом мы не хотим замалчивать проблему, потому и обсуждаем её сейчас», — заявил Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 20 июля 2026
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